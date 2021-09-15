خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة بالرقم القومي إلكترونيا ومن المنزل

في بعض الأحيان قد يتعرض أصحاب معاش تكافل وكرامة والمستحقون لصرف المعاش إلى وقف المعاش الخاص بهم، نتيجة لعدة أسباب قد يكون أهمها إجراء استعلام عن الحالة، وإيضاح أنها لم تعد تستحق صرف معاش تكافل وكرامة، وقد يكون ذلك الأمر غير صحيح، ما يجعلهم يبحثون عن خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة بالرقم القومي.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة بالرقم القومي والبحث عن أسباب عدم صرف المستحقين من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

خطوات تسجيل شكوى تكافل وكرامة بالرقم القومي

- يدخل الراغب في تسجيل شكوى تكافل وكرامة بالرقم القومي، إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن من هنا.

- ثم بعد ذلك الدخول على اللينك الخاص بتكافل وكرامة، أو الدخول إليه مباشرة من هنا.

- ثم تقديم الشكوى الخاصة بالمواطن بإدخال الرقم القومي الخاص بصاحب كارت تكافل وكرامة في الخانة المخصصة لذلك.

- ثم بعد ذلك الضغط على خانة «تسجيل شكوى»، حتى يجري تسجيل الشكوى الخاصة بمستحق معاش تكافل وكرامة.

- ثم إدخال بعض البيانات الخاصة بالمواطن الراغب في تسجيل شكوى تكافل وكرامة وفق حالته الاجتماعية المسجلة في الوزارة.

- ثم تسجيل الشكوى الخاصة بالمواطن، مع ضرورة ذكر الشكوى الخاصة بانقطاع صرف معاش تكافل وكرامة الشهري عنه.

- ثم الضغط على الخانة الخاصة بتسجيل الشكوى من خلال «تسجيل»، ليكتمل بذلك تسجيل الشكوى الخاصة بالمواطن على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- ويجري فحص الشكوى المقدمة من صاحب معاش تكافل وكرامة بإجراء بحث اجتماعي لحالته مرة أخرى، لكي يجرى التأكد من استحقاقه للمعاش.

- وعندما يجري التأكد من استحقاق مقدم شكوى تكافل وكرامة، يجري صرف المعاش الخاص به الشهر التالي مباشرة.