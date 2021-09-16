وزيرة البيئة تشهد توقيع اتفاقية إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع الاتفاقية الوزارية الخاصة بمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى» بين وزارة البيئة ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وذلك عقب توقيع الاتفاقية أمس بين وزارة البيئة وكل من وزارات التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان والتعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتكون وزارة البيئة هي الجهة المحددة في اتفاقية قرض البنك الدولي والمسؤولة عن التنسيق الشامل مع جميع الوزارات والهيئات المسؤولة عن التنفيذ.

أكبر مشروعات البيئة بتكلفة 200 مليون دولار

ويعد هذا المشروع من أكبر مشروعات البيئة، والممول من البنك الدولي بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال كلمتها، أن مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى» يعد من أهم وأكبر المشاريع التي جرى البدء بها وصياغتها من قبل وزارة البيئة، مشيرة إلى أنه جرى بذل العديد من الجهود والتنسيق مع العديد من الجهات المحلية والدولية للخروج بالمشروع على أرض الواقع في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي له منذ عامين.

وزيرة البيئة: نهدف إلى توفير مستقبل أكثر صحة أطفالنا وشبابنا

كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لكل ممثلي الوزارات والمحافظين وهيئة النقل العام باعتبارهم شركاء في كل مكون من مكونات المشروع، والعمل على وضع وإتاحة كافة البيانات والتفاصيل الموجودة للعمل على نجاح المشروع، والذي يعمل على تقليل تلوث هواء القاهرة الكبرى وتقليل تكلفة التدهور البيئي والذي قدرت بحوالي 47 مليار جنيه سنويا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الهدف الإنمائي لهذا المشروع يتمثل في الحد من انبعاثات الهواء والمناخ من القطاعات الحيوية وزيادة القدرة على مقاومة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى، مضيفة أن وزارة البيئة ستكون هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ الشامل للمشروع وعن التنسيق مع وبين جميع الوزرات والهيئات المعنية والمشاركة في التنفيذ، وأي جهات أخرى من المحتمل أن تنضم إلى المشروع فيما بعد، وذلك وفقا لما هو وارد بالاتفاقية.

فؤاد: العامل الأساسي لنجاح المشروع هو التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه بموجب هذه الاتفاقية ستتشكل «لجنة تسيير المشروع» تقوم بتوجيه ومتابعة تنفيذ أعمال المشروع، وذلك برئاسة وزيرة البيئة وعضوية وزراء «التنمية المحلية والنقل والصحة والسكان والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي» ومحافظي «القاهرة والجيزة والقليوبية» ورئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، وتقدم اللجنة إرشادات وتوجيهات للمشروع بشأن السياسات والاستراتيجيات الوطنية بوجه عام، كما ستقوم بدور مهم في صنع القرار على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعم أنشطة التفاعل والتنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مع ضمان وجود بيئة داعمة للإصلاحات لتحقيق النجاح والاستدامة.

كما ستكون اللجنة مسؤولة عن الموافقة على خطط العمل والموازنات السنوية ورصد ومتابعة تقدم سير العمل من أجل تحقيق المؤشرات المستهدفة على المستوى القومي بوجه عام وعلى مستوى المشروع بوجه خاص.