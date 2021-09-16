مدينة زويل تقرر استمرار فتح باب القبول بجامعتها حتى 22 سبتمبر الجاري

أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار «مدينة مصر العلمية»، في بيان صادر عنها اليوم، أنه حرصا من جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل على منح فرصة متساوية لجميع الطلاب ونتيجة لتأخر ظهور نتائج الثانوية العامة ببعض الدول العربية ونتائج التظلمات والدور الثاني بالثانوية العامة المصرية، فقد تقرر مد فتح باب التقدم لخريف 2021 إلى 22 سبتمبر الجاري، شرط استيفاء الحد الأدنى للقبول بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن الحد الأدنى لها مختلف من شعبة لأخرى ومن شهادة لأخرى أيضا.

الحد الأدنى لبرامج مدينة زويل

- 75% للمتقدمين من طلاب الثانوية العامة أو المتفوقين (STEM) للتقدم في أي برامج علمية أو هندسية بالجامعة.

- و85% لأي شهادة ثانوية أخرى معادلة للتقدم في أي برامج علمية أو هندسية بالجامعة، ويكون التقدم عند طريق زيارة الحرم الجامعي أو عبر الموقع الإلكتروني «رابط» للجامعة على شبكة الإنترنت.

يذكر أن مدينة زويل خرجت من جامعتها حتى الآن 5 دفعات، وبلغت نسبة توظيف خريجيها 90%؜ خلال الشهور الثلاثة الأولى بعد التخرج، في الوقت الذي تبلغ نسبة التوظيف العالمية 60%؜ خلال 6 أشهر.

وأوضحت الجامعة أنها تتمتع بأرقى المعايير العالمية، إضافة إلى حصول نسبة كبيرة من الخريجين على منح كاملة بكبرى الجامعات العالمية للحصول على درجة الدكتوراة مباشرة دون حصولهم على الماجستير وتوقيع بروتوكولات تعاون مع هذه الجامعات لمنح شهادات مشتركة على مستوى الماجستير والدكتوراه.

وتتميز الدراسة بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل تخصصاتها الحديثة التي تواكب الثورة الصناعية الرابعة وتتضمن الدراسة مسار هندسي يمنح درجة البكالوريوس في الهندسة في تخصصات:

تخصصات مدينة زويل

1- هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة

2- هندسة النانو تكنولوجي

3- هندسة الطيران

4- هندسة البيئة

5- هندسة الفضاء والمعلومات

ودرجة بكالوريوس علوم في تخصصات

1- العلوم الطبية الحيوية

2- فيزياء الأرض والكون

3- علوم المواد

4- علوم النانو