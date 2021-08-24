مدينة زويل تعلن تثبيت المصروفات الدراسية لبرامج الهندسة والعلوم

أعلن مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، تثبيت المصروفات الدراسية للعام الثاني على التوالي بقيمة 96 ألف جنيه مصري سنويا بنظام الساعات المعتمدة لمدة 4 سنوات لبرامج العلوم، و5 سنوات لبرامج الهندسة، على مدار الفصول الدراسية التي تنص عليها الخطة الأكاديمية لكل طالب -أي فصول الخريف والربيع- للعام الدراسي 2022/2021، بهدف استقطاب أكبر عدد من الطلاب المتميزين والمتفوقين علميا بالثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية ولتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على دخل الأسرة والاقتصاد بشكل عام.

عبدربه: مدينة زويل تدعم الطلاب بنحو 40% من إجمالي المصروفات

وصرح الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، بأن مدينة زويل تدعم الطلاب بنحو 40% من إجمالي المصروفات في المتوسط في العام الدراسي الواحد، موضحاً أن المصروفات الفعلية للطالب تقدر بأكثر من ذلك وتقوم المدينة بتحمل هذا الفارق من ميزانيتها السنوية، وذلك دون المساس بجودة العملية التعليمية.

مدينة زويل: خفض الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة ومدارس STEM

وأكد «عبدربه»، أن الجامعة ملتزمة تمامًا بتقديم تعليم متميز يضاهي ما يقدم في كبريات الجامعات العالمية بالتعاون والشراكة مع أعرق جامعات العالم، بجانب المنح الدراسية من خلال المشاركات المجتمعية ونجاح الجامعة في استقطاب عدد كبير من المؤسسات الوطنية التي تدعم وتسهم ماليًا في تحقيق هدف الجامعة ومؤسسها الدكتور أحمد زويل، بأن تقوم الجامعة بتقديم أفضل تعليم متميز في مصر.

وأعلنت مدينة زويل، في وقت سابق، قرار مجلس الإدارة بخفض الحد الأدنى للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM من 85% إلى 75%، مع استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقي الشهادات العربية والأجنبية والأزهرية وهو 85% وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.