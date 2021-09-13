بعد أن ذكره الرئيس.. وصول الطفل «خالد» من ليبيا ووالده في انتظاره

وصل «طفل تلبانة»، الطالب بالصف الأول الثانوي، بمحافظة الدقهلية برفقة 5 آخرين من أبناء القرية إلى مطار القاهرة الدولي القديم، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، يوم السبت الماضي، عن طفل الهجرة غير الشرعية بالدقهلية، والمحتجز في دولة ليبيا بعد أن تم إنقاذه من غرق مركب في رحلة هجرة غير شرعية.

والد الطفل: «ابني وصل مطار القاهرة بعد حديث الرئيس عنه»

وقال هشام عزمي عارف، والد الطفل «خالد»: «علمت اليوم بوصول نجلي إلى مطار القاهرة الدولي وهو حاليًا في المطار القديم، وأنتظر خروجه منذ ساعات .. وفور أن تحدّث الرئيس عنه في المؤتمر قلبي فرح وعرفت أن الانفراجة قادمة، لكن لم أتخيل أن تكون بهذه السرعة، حيث تلقيت اتصالاً من ابني بعد انتهاء الرئيس من خطابه».

وأضاف عارف لـ«الوطن»: «نجلي الآن في المطار ولا أعلم ظروفه، ونفسي حد يطمني عليه، وصل منذ عدة ساعات قادمًا من دولة ليبيا إلي مطار القاهرة، إلا أنه لم يخرج من المطار إلى الآن لا هو ولا أحد ممن معه».

«هشام»: ثقتي كانت كبيرة بعودة ابني بعد حديث الرئيس

وأشار إلى أنه مدين للرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة ابنه إلى أرض وطنه: «ابني لا يحمل إثبات شخصية ولا أي شيء يثبت شخصيته، ونفسي أشوفه وأطمئن عليه».

وأوضح أن نجله سافر منذ حوالي شهرين مع عدد من شباب قرية تلبانة إلى ليبيا دون علمه على أمل أن يصل إلي دولة إيطاليا مع من وصلوا، وبمجرد أن وصل ليبيا اتصل به وأخبره أنه وصل هناك وطلب إرسال 25 ألف جنيه للسمسار، وبعدها أكد أنه سيركب مركبًا إلى دولة إيطاليا ومطلوب مبلغ آخر 33 ألف جنيه.

وذكر أنه بعد 3 ساعات من الإبحار غرق المركب وتمكن رجال الإنقاذ من إنقاذه وعدد كبير ممن كانوا على المركب إلا أنه تم فقد 11، ومن وقتها جرى حجز ابنه في ليبيا إلى أن تحدث عنه الرئيس في كلمته.