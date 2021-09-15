تعرف على سعر القطن ومراكز التجميع في الشرقية

بدأ موسم حصاد القطن بمحافظة الشرقية قبل عدة أيام، وسط حالة من الفرحة بين المزارعين، بعد تراوح سعر قنطار القطن بين 3800 و4000 جنيه، بحسب تصريحات إبراهيم العايدي، نقيب الفلاحين بالشرقية، مضيفا أن اللجنة الوزارية للقطن المشكلة من وزراء قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، كانت قد حددت أسعار فتح المزادات بهامش زيادة 40% لأقطان الوجه البحري، و20% لأقطان الوجه القبلي عن السعر العالمي للأقطان قصيرة التيلة.

سعر القطن في الشرقية

وأكد «العايدي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنظومة الجديدة لزيادة سعر قنطار القطن بأكثر من ضعف العام الماضي، حيث وصل سعره العام الماضي لـ1500 جنيه فيما ارتفع هذا العام إلى ما يتراوح بين 3800 و4000 جنيه، مشيرا إلى أن زراعة القطن كانت مهمشة على مدار السنوات الماضية، فيما بدأت الدولة تهتم بزراعة القطن وتعمل على استعادة القطن لعرشه وتعود مصر في مقدمة الدول التي تتصدر هذه الزراعة كما كانت.

منظومة تداول القطن الجديدة

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام لتطبيق منظومة تداول القطن الجديدة أن النظام الجديد لتداول القطن يجري تطبيقه في مختلف المحافظات التي تضم مساحات مزروعة بالقطن، حيث تم البدء تزامنا مع موسم الجني، وتعتمد المنظومة علي توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين من خلال مراكز التجميع (بسعر التكلفة)، على أن يعاود المزارع تسليمها مباشرة إلى مراكز التجميع معبأة بالقطن تمهيدا لإجراء المزاد عليها بين شركات التجارة.

حصول المزارع على مستحقاته بعد تسليم محصول القطن

وحسب المنطومة الجديدة يحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليه المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد، وال30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب بهدف تنظيم وتحسين عملية تداول الأقطان والحفاظ على نظافتها وجودتها وبالتالي زيادة تنافسيتها عالميا، مع تحقيق أعلى عائد للمزارع .

أماكن مراكز تجميع القطن بمحافظة الشرقية

صان الحجر يوجد بها خمس مراكز لتجميع القطن وهى : "صان البحرية وخريجين الوحدة – رمسيس – كفر المسلمية – كفر البكارشه – صان القبلية "

مراقبة صان : اماكن التجميع - خفرع – المدينة – تانيس – اللهيطة 2 – قصاصين الازهار يوجد بها عدد 3 مركز تجميع وهي: "عبس – ترعة البطيخ – الفرايحة "

3 – اولاد صقر الشوافين

4– تلراك والصوفية زور ابو الليل

5 – الحسينية مراكز التجميع بها : الحسينية ثان – الظواهرية – منشأة ابو عمر

6 – ديرب نجم دبيج – شبرا صورة

7 – بلبيس ومشتول - شبرا النخلة كفر صقر وكفر الاشقم - أبو الشقوق

8- الزقازيق وأبو حماد والقنايات - مركز تجميع ابو الاخضر

9- منيا القمح - مركز تجميع ميت يزيد.