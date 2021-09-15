أهالي الشرقية يحبطون محاولة سطو مسلح لسرقة «توك توك»

تمكن أهالي قرية الأحراز التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، من إحباط محاولة سرقة «توك توك» في سطو مسلح وإنقاذ السائق، فيما ألقى القبض على أحد المتهمين وهروب متهمين آخرين.

بلاغ بإحباط محاولة سطو مسلح بقرية الأحراز بأبو كبير

تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغًا من أهالي قرية الأحرار التابعة لدائرة المركز يفيد، بتمكنهم من إحباط محاولة سرقة «توك توك» في سطو مسلح على أحد السائقين بالطريق الزراعي.

ضباط المباحث تنتقل لمكان والواقعة وتستمع للشهود

وانتقل ضباط مباحث المركز لموقع البلاغ، وبالفحص والاستماع إلي الأهالي تبين أن 3 أشخاص اعترضوا طريق سائق الـ«توك توك» في سطو مسلح، إلا أنه تصادف مرور بعض أهالي القرية وقت حدوث الواقعة، وتمكنوا من إنقاذ السائق، وضبط أحد المتهمين، فيما فر 2 آخرين هربًا من قبضة الأهالي، بعدما شهدت الطرق والزراعات المحيطة حالة من الكر والفر بين الأهالي والمتهمين في محاولة لضبطهم، إلا أنهم تمكنوا من الهروب.

الأمن يتحفظ علي المتهم المضبوط ويكثف جهوده لضبط 2 آخرين

وتسلم ضباط المباحث المتهم المضبوط ونقلوه لديوان مركز الشرطة للاستماع لأقواله، وتحديد المتهمين الهاربين لإلقاء القبض عليهم، فيما يجرى تكثيف جهود ضباط البحث بالتحري عن الواقعة والاستماع للشهود، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.