الشرقية: انتهينا من تنفيذ 5 مشروعات خدمية بتكلفة 58 مليون جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقطاعات «الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية - الكهرباء» بمركز ومدينة الإبراهيمية بتكلفة 58 مليون و900 ألف جنيه، جاهزين للافتتاح ضمن 109 مشروعا تنمويا وخدميا بنطاق المحافظة في قطاعات «مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري» بتكلفة 2 مليار جنيه، ومن المقرر افتتاحهم خلال شهر سبتمبر الجاري في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

افتتاح أعمال تطوير مركزي شباب بتكلفة 4 مليون

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير مركزي شباب «شرقية مباشر – الإبراهيمية» بتكلفة 4 مليون و200 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بنطاق المحافظة، بهدف صقل مهارات الشباب وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، وكذلك تركيب موزع كهرباء ذو جهد متوسط بتكلفة 40 مليون جنيه لضمان انتظام واستقرار التيار الكهربائي بالقرية.

إنشاء وتطوير مدارس الشرقية

وأضاف المحافظ، أنه في قطاع الأبنية التعليمية جرى الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة كفر عوض الله سليمان للتعليم الأساسي بعدد 22 فصلا وبتكلفة 7 مليون و 100 ألف جنيه، ومدرسة الحبش للتعليم الأساسي بعدد 22 فصلا وبتكلفة 7 مليون و600 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم التعليم الجيد للطلاب.