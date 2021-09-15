ضبط صاحب سوبر ماركت متهم بالتحرش بطفله في الشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة صان الحجر، بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، القبض على صاحب سوبر ماركت، بعد اتهام والد الطفلة لصحاب المحل بالتحرش بابنته أثناء قيامها بالشراء منه.

بلاغ والد طفلة يتهم صاحب سوبر ماركت بالتحرش بابنته

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة صان الحجر بلاغ من والد طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات، يتهم فيه «أ. ج.»، 36 سنة، مقيم بدائرة المركز، صاحب سوبر ماركت، بالتحرش بطفلته وملامسة أجزاء بمناطق حساسة من جسدها، أثناء قيانها بالشراء منه في المحل المملوك له.

الأب طلب من طفلته شراء حاجة المنزل وصاحب السوبر ماركت تحرش بها

وأضاف والد الطفلة أنه أعطى بعض النقود لطفلته، لشراء بعض احتياجات المنزل اليومية، إلا أنها بعد عودتها للمنزل، وجدها فى حالة نفسية سيئة، وبسؤالها عن سبب سوء حالتها، روت لوالدها ما حدث من صاحب السوبر ماركت، من ملامستها وتحسس مناطق حساسة بجسدها.

ضبط المتهم والنيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة والتحري عن الواقعة

وعلى الفور، خرجت مأمورية من ضباط مباحث مركز صان الحجر، وتم إلقاء القبض على صاحب السوبر ماركت، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2280 إداري المركز، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان حال وجودها، والتحري عن صحة الواقعة.