الحكومة تنفي رفض المستشفيات استقبال المرضى بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية

نفت الحكومة، ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية، نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة، تزامنًا مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنها عارية تمامًا من الصحة.

المستشفيات جاهزة لاستقبال المرضى

وشددت الوزارة على استعداد وجاهزية كافة المستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال جميع الحالات المرضية، بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا، التي يتم تحويلها إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس، مُشيرةً إلى أن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، سواء على مستوى الأسرّة العادية أو العناية المركزة، أو أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بكافة مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم المواطنين وتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

البدء في إنتاج اللقاحات بمصر

وأشارت إلى أنه في إطار حرص الدولة على توفير لقاحات فيروس كورونا لكافة المواطنين، تم البدء في الإنتاج القومي للقاحات وفقًا لاتفاقية التعاون بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

إنتاج أول مليون جرعة من لقاحات «فاكسيرا ـ سينوفاك»

وأوضحت الوزارة أنه تم إنتاج أول مليون جرعة من لقاحات «فاكسيرا ـ سينوفاك» محليًا بمصانع شركة فاكسيرا بالعجوزة، وتوزيعها على مراكز تلقي اللقاحات بمختلف محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يتم الانتهاء من مراحل التصنيع والتحليل لـ 15 مليون جرعة وهي القدرة الإنتاجية لشركة فاكسيرا شهريًا؛ تمهيدًا لتوزيعها على مراكز تلقي لقاحات كورونا على مستوى الجمهورية.

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