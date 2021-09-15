تيشرتات وفلاشات.. هدايا تحفيزية من الحكومة للحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تشجع المواطنين للحصول على لقاح كورونا، موضحًا أن المبادرة التي أطلقتها الوزارة من خلال أتوبيسات تجوب المحافظات، تحت عنوان «معًا نطمئن.. سجل الآن»، تقدم هدايا عينية للمواطنين الذين يحصلون على اللقاح مثل «تيشرتات» و«مجات» و«زمزميات»، و«فلاشات»، عليها رسائل توعية للمواطنين، إضافة إلى تشجيعهم.

تطعيم 40% من المواطنين بحلول نهاية العام

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلاميه لبنى عسل، الأربعاء، أن الدولة تسعى إلى تطعيم 40% من المواطنين بحلول نهاية العام، ولذلك فإنها تشجع المواطنين للإقبال على التطعيم، كما تعمل على توفير اللقاحات، موضحًا أنهم بالأمس ضخوا مليون و300 ألف جرعة من لقاح كورونا في مراكز التطعيم، ومن المقرر أن تنفذ خلال 48 ساعة، وبعدها ستضخ الوزارة مليون و300 ألف جرعة أخرى في مراكز التطعيم، مشددًا على أن مصر تشهد تدفقات متعددة من مختلف اللقاحات خلال هذا الشهر سواء من اللقاحات المستوردة أو المصنعة محليًا، مناشدًا المواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح.

«مجاهد»: المواطنون الذين لم تصلهم رسالة الحصول على اللقاح عليهم التوجه إلى الحافلات

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن بعض المواطنين سجلوا في وقت سابق، ولم تصلهم رسائل للحصول على اللقاحات، وهؤلاء عليهم التوجه إلى الحافلات من أجل التسجيل مرة أخرى والحصول على رسالة في نفس الوقت، وبعدها التوجه إلى أقرب مركز شباب للحصول على اللقاح في نفس اليوم.

ورد المتحدث باسم وزارة الصحة على مخاوف الناس، قائلا إن الفرق التي تسجل للمواطنين يجيبون على جميع استفساراتهم، ومخاوفهم من الإصابة مرة أخرى، مشددًا على أن اللقاح لا يحمي من الإصابة ولكن يحمي من الأعراض الشديدة للإصابة ولن يحتاج المريض للدخول إلى المستشفى و«هيبقى دور خفيف»، كما أن الفرق الطبية سوف تجيب على باقي استفسارات المواطنين وخاصة المسافرين.