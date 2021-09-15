للمرة الثانية.. شواطئ الإسكندرية تستقبل أطفال مستشفى 57357 (صور)

استقبل شاطئ البوريفاج السياحي، أطفال مستشفى 57357، للمرة الثانية وذلك بعد زيارتهم الأولى لشاطئ المندرة منذ أقل من شهر تقريبا، حيث أبدى الأطفال سعادتهم البالغة بعودتهم للتواجد على شواطئ الإسكندرية الجميلة.

كان في استقبال الأطفال وذويهم العميد محمد سرى، مراقب عام الشواطئ، وقسم العلاقات العامة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

أطفال مستشفى 57357 يستمتعون بشواطئ الإسكندرية

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الأطفال انطلقوا تجاه البحر بفرحة كبيرة حيث كان البحر أيضا في انتظارهم بموجه الهادئ والمياه الصافية والرمال الناعمة.

مسرح عرائس للأطفال على الشاطئ

وأوضحت الإدارة، أنه جرى تنفيذ عدة عروض لمسرح العرائس للأطفال على الشاطئ، وحفلات غنائية لهم ووجبة غداء وعصائر ترحيبا من إدارة الشاطئ لأبطال مستشفى 57357.

وأكدوا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ترحب بكل الجمعيات الخيرية والمستشفيات لقضاء يوما على شواطئ الإسكندرية الساحرة للاستمتاع بسبتمبر الرائع.

شاطئ المندرة المجاني بذرة الخير على شواطئ الإسكندرية

ويأتي ذلك بالتزامن مع تخصيص جانب من شاطئ المندرة المجاني، لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة كأحد أهم شواطئ الإسكندرية منذ إعادة فتحها مجددا هذا المصيف، وقد ذاع صيته بكونه شاطئ الخير والرحمة والسعادة حيث أصبح يوميا يستقبل جمعيات خيرية من شتي محافظات الجمهورية، وهو الأمر الذي امتد لزيارات الجمعيات والمؤسسات والمستشفيات.