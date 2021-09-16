«سيجارة اترمت على البيت».. نشوب حريق هائل بمنزل الفنان شريف منير

كشف الفنان شريف منير، عن تعرض منزله لحريق هائل صباح اليوم، أثناء استكماله تصوير مسلسله الجديد «أجازة مفتوحة».

ونشر شريف منير، عبر حسابه الرسمي على «انستجرام»، صور من المنزل بعد تعرضه للحريق، وعلق عليها قائلًا: «الحمدلله .. قدّر ولطف .. سيجارة اترمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت، شبت حريقة، والحمدلله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق».

كما قدم الشكر لجيرانه، قائلًا: «الحمدلله قدر الله وماشاء فعل، وأشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي و بنتي إللي كانوا لوحدهم في البيت، لإني بصور من 7 صباحًا وده حصل وأنا مش موجود».

ويشارك الفنان شريف منير حاليًا في بطولة مسلسل «أجازة مفتوحة» الذي يعرض يوميًا على قناة ON في الساعة 8 مساء، على أن تكون الإعادة الساعة 2 صباحًا والساعة 1 ظهرًا.

قصة مسلسل «أجازة مفتوحة»

مسلسل «أجازة مفتوحة» ينتمي لنوعية مسلسلات الـ40 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي كوميدي، حول رب أسرة يفقد وظيفته ويحاول التعامل مع الأزمات المادية التي تواجهه، بالإضافة إلى صعوبات التعامل مع أبناءه في سن المراهقة.

أبطال مسلسل «أجازة مفتوحة»

المسلسل بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، سامي مغاوري، مراد مكرم، دنيا ماهر، ملك قورة، ألفت عمر، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، سيناريو وحوار محمد محمود أبوزيد، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

فيلم «السرب»

ينتظر شريف منير، خلال الفترة المقبلة عرض فيلم «السرب» إخراج أحمد نادر جلال، الذي يتناول رد الجيش المصري على أحد العمليات الإرهابية في حق المصريين بليبيا.