حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 17-9-2021 في مصر

بعد أن شهدت عدد من المحافظات سقوط للأمطار الخفيفة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 17 سبتمبر، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، كما أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، بينما يكون الطقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

سقوط الأمطار

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 20%.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2 متر، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2.5 و3 أمتار، وتكون حركة الرياح به شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 32 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 30 24

دمياط 29 22

الزقازيق 32 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 34 23

نخل 32 16

نويبع 33 24

طابا 33 22

كاترين 28 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 34 24

قنا 34 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28