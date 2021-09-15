حالة الطقس اليوم 15-9-2021.. أمطار ورياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق بيان صادر عن الهيئة اليوم، أن تشهد محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، اليوم الأربعاء، طقسًا حارًا رطبًا نهارًا، معتدلًا رطبًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوبي سيناء والبلاد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويقول خبراء الأرصاد، إن مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء، من المتوقع أن تتعرض لنشاط للرياح اليوم، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضاف الخبراء أن مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا «الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - العريش» معرضة لتساقط الأمطار غدًا بنسبة 40% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول خبراء الأرصاد إن البحرين المتوسط والأحمر حالتهما معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 31 22

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 31 22

شبين الكوم 31 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 28 22

دمياط 28 22

الزقازيق 31 22

المنصورة 31 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 34 23

نخل 33 16

نويبع 34 24

طابا 34 22

كاترين 28 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 27

الفيوم 33 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 36 24

قنا 37 24

الأقصر 38 25

أسوان 39 25

إدفو 39 25

أبو سمبل 39 25

الوادي الجديد 37 25

شلاتين 38 29

أبو رماد 36 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28