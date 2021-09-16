انطلاق «أهلا مدارس» اليوم ومدة فترة المعرض أسبوعين منعا للزحام

انطلق معرض «أهلا مدارس» في القاهرة الكبرى والجيزة ومحافظات مصر، اليوم الخميس، وذلك تزامنا مع العام الدراسي الجديد 2021، ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، حيث تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الأدوات والمستلزمات المدرسية للأسر والطلاب بأسعار مخفضة، من أجل تخفيف العبء عن الأسر المصرية مع بدء موسم الدراسة.

جميع مستلزمات المدارس متوفرة في معرض أهلا مدارس

وأكدت وزارة التموين والتجارة الدخلية، أن الهدف الأساسي من معرض أهلا مدارس، هو توفير كافة احتياجات الأسرة المصرية لأبنائها الطلاب قبل بدء العام الدراسي وبوقت كاف لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة عن المكتبات والمحالات الخاصة، كما أن التخفيضات التي ستقدم للمواطنين من التجار بالمعرض ستصل حتى 30% على كثير من المنتجات الخاصة بالطلاب خلال اليوم الدراسي، فضلا عن جودة هذه المنتجات.

التموين: معرض أهلا مدارس يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري

وأوضحت وزارة التموين أن معرض «أهلا مدارس»، سيستمر لمدة أسبوعين في جميع محافظات مصر، وذلك للحد من التزاحم وانتشار فيروس كورونا، ويجب اتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء التواجد في المعرض، حيث سيقام أيضا في كل محافظات الجمهورية، وأن اتحاد الغرف التجارية ينسق حاليا مع المحافظات عن موعد انطلاقه في كل محافظة على حدة، بحسب إمكانيات كل محافظة مع تحديد مكان إقامته في المحافظات.

اللانش بوكس ومستلزمات الكمبيوتر متوفرة في معرض أهلا مدارس

وأشارت الوزارة إلى أن معرض أهلا مدارس، تتوافر فيه كافة مستلزمات المدارس من حقائب للمدارس ولانش بوكس والأدوات الكتابية والمدرسية والجلود والمصنوعات الجلدية والملابس الجاهزة والكمبيوتر ومستلزماته للطلاب والأسر، بالإضافة إلى توفير جناح خاص للمعلبات الغذائية التي تستخدمها الأسر في إعداد الأغذية المدرسية.