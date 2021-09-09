أستاذ طب وقائي لأولياء الأمور: لا تشتروا مستلزمات المدارس من مولات كبيرة

طالب الدكتور شريف حتة، أستاذ الطب الوقائي، أولياء الأمور باتباع بعض النصائح قبل التوجه لشراء الأدوات المدرسية للأطفال في ظل انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى الزيادة المستمرة في عدد الإصابات نتيجة إهمال البعض وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بسبب الشعور «بزهق وملل»، لافتا إلى أن ذلك لا يبرر التهاون المستمر في الالتزام بالإجراءات.

ضرورة الابتعاد عن أماكن الازدحام

شدد «حتة» خلال لقاء ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم الخميس، على ضرورة الابتعاد عن أماكن الازدحام عند شراء أدوات المدرسة، خاصة أن الكثير من الأماكن أصبحت تبيع هذه الأدوات، قائلا: «مش لازم أروح المولات الكبيرة اللي عليها زحام كبير من الناس».

يفضل شراء الأدوات المدرسية خلال ساعات النهار

ونهى عن ذهاب جميع أفراد الأسرة لشراء الأدوات المدرسية في نفس الوقت، قائلا:«يكفى فرد واحد للقيام بهذه المهمة، ويمكن أن يكون ذلك خلال فترات النهار، في حالة وجود إجازة من العمل، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي داعي لتزاحم الأمهات ليلا للشراء من أماكن معينة».

نصائح مهمة عند شراء الأدوات المدرسية

وأكد على ضرورة ارتداء الكمامة، لمن يقوم بعملية الشراء والحفاظ على المسافة بينه وبين المحيطين به، وعدم الذهاب للأماكن التي لا توفر مساحة كافية لتواجد الزبائن، ويجب تعقيم الأدوات بعد شراؤها في المنزل بالكحول وتركها لليوم التالي، والتخلص من الأكياس التي وضعت بها.

الإجراءات الاحترازية تقلل من فرص العدوى

وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها التقليل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا، قائلا «مش معنى كده إننا نقول لو عملنا كده متحصلش إصابة خالص، لا وارد تحصل إصابة، ولكن أعمل اللي عليا».