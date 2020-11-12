مدينة رشيد الجديدة.. مزايا عديدة أبرزها "فرص عمل ومناطق سياحية"

تولى الدولة خلال الفترة الأخيرة اهتمام كبير بإنشاء وتطوير المدن الجديدة على مستوى محافظات الجمهورية، لتحسين الخدمات بها، لخدمة أبناء كل محافظة.

من ضمن تلك المدن التى تحظى بمشروعات تطويرية عدة، خلال هذة الفترة، مدينة رشيد الجديدة، والتى تتميز بموقعها الجغرافي والطابع الساحلي، وأخر ما تم تنفيذه داخلها، طرح 564 وحدة سكنية بمشروع "الإسكان المتميز"، ذي الطابع الساحلي بمساحات تتراوح بين (90م2 : 93م2 عدد من الوحدات السكنية، ضمن الطرح الجديد لـ صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن مدينة رشيد الجديدة، عقب إعلان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار بطرح وحدات سكنية بالإسكان المتميز داخلها.

15 معلومة عن مدينة رشيد الجديدة والإسكان المتميز بها:

1- تم تدشين مدينة رشيد الجديدة فى مطلع عام 2019، لتكون إحدى مدن الجيل الرابع.

2- تخصيص 20 % من فائض مبيعات المشروعات التنموية داخل مدينة رشيد الجديدة لصالح محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.

3- مخطط لها أن تضم جميع أطياف المجتمع.

4- تضم مناطق سياحية وإسكان متوسط وإجتماعي.

5- توفير فرص عمل لكثير من الأفراد، وكذلك استثمارات للمحافظة تصب في زيادة مواردها لتتيح لها تطوير ورفع كفاءة خدماتها.

6- مدينة رشيد الجديدة تقع في موقع متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربا وصولا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو.

7- تتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريبا، في المثلث الذهبي وتبعد عن الاسكندرية 23 كيلو متر وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كم.

8- من المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان (السياحي – المتوسط – الاجتماعي)، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

9- تعتبر مدينة رشيد الجديدة متنفس سياحي لمحافظة البحيرة وكفر الشيخ لموقعها المتميز والفريد علي شاطئ البحر المتوسط وسهولة ربطها بالمحاور الرئيسية التي تنفذها الدولة.

10- من أهم مميزاتها أنها سوف تكون مدينة متكاملة، وبالنسبة للشكل الجمالي فسيتم الالتزام بطابع يميز المدينة من ارتفاعات وألوان وتصميمان وطرق وبنية تحتية.

11- تمتد مدينة رشيد الجديدة على مساحة 3185 فدان، لتكون على غرار مدينة العلمين الجديدة.

12- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 35 فداناً لإقامة جامعة رشيد، موضحاً أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم (117) لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185 فداناً، لإقامة مدينة رشيد الجديدة.

13- يشمل مخطط التطوير التأكيد على أهمية مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية من خلال تحويلها إلى متحف مفتوح، والارتقاء بالمناطق العشوائية بها، وتنمية المناطق الأثرية بها مثل منطقة قلعة قايتباى، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة.

14- تنمية منطقة البوغاز، ومنطقة ساحل البحر التى تصلح للاستغلال السياحى والترفيهي وتتميز بوجود ظهير عمراني قوى لخدمتها.

15- بدأ تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى وتشمل (إنشاء 79 عمارة نموذج إسكان اجتماعى مميز ساحلى، بإجمالى 1896 وحدة سكنية – أعمال الطرق والمرافق الخاصة بالمشروع)، وتبلغ تكلفة تلك الأعمال حوالى 900 مليون جنيه، حيث تم البدء فى تنفيذ 25 عمارة سكنية (600 وحدة سكنية) نموذج إسكان اجتماعى مميز ساحلى، وجارٍ طرح تنفيذ 54 عمارة أخرى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة، نهاية يونيو 2022، موجها باستخدام نماذج متنوعة.