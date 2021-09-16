إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بـ3 ملايين جنيه في كفر الشيخ

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات شبكات الكهرباء بالمحافظة، بتكلفة مالية 3 ملايين و790 ألف جنيه لتدعيم القرى والمراكز، بتوجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإشراف المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

صيانة الشبكات ضمن مبادرة حياة كريمة

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجًا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق والخدمات المختلفة لشعور المواطنين بمعدلات التنمية، التي شملت تطوير شبكات الكهرباء لتدعيم قرى ومراكز المحافظة لرفع كفاءة التغذية الكهربائية للقرى الأكثر احتياجًا والتي تسهم في تنمية المجتمع، خاصة قطاع الكهرباء.

من جانبها، أوضحت وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة، أنه تم تطوير الخدمات المقدمة لضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة، مع تقليل عدد وفترات الأعطال، والالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار، لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كل حقوق المواطن، لمراقبة استهلاكه والقضاء تمامًا على الشكوى من عشوائية القراءة، وشملت تلك الأعمال إحلالًا وتجديدًا بشبكات الجهد المنخفض، لمحولات قرية محلة موسى بـ 154 عمود جهد منخفض بقرى غرب كفرالشيخ ليستفيد منها أهالي القرى بتكلفة 920 ألف جنيه.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض

كما تم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لمحولات «الشنوانى، بكر، هلال، العاقولة، المسايرة، أبوهيكل، فرج الشامى، حمزة، رسلان، السيد خليل، بـ351 عمود جهد منخفض بمركز ومدينة الرياض ليستفيد منها أهالى القرى المذكورة بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لمحولات «قرية سعد الملاح، الغنايمة، القرداحى، لاصفير البلد، كوم ابوطاحون، الخولى، البياض، العجوزبن» بـ320 عمود جهد منخفض و9000م موصلات معزولة بدل موصلات عريانه بقرى شمال دسوق ليستفيد منها اهالى القرى المذكورة بتكلفة مليون و320 ألف جنيه.

كذلك إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض لقرى «سيدى فتح، سيدى حجازى، بلال، حلاوة بحرى وقبلي» بـ60 عامود جهد منخفض بمركز ومدينة بلطيم ليستفيد منها أهالي القرى المذكورة بتكلفة 350 ألف جنيه، لتحسين مستوى كل من استمرارية التغذية والجهود لدى المشتركين.