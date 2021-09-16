وزير الرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الليبي

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الحكومتين.

ووقعت مصر وليبيا على مذكرة تفاهم في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة المصرية، ووزارة الرياضة الليبية.

ووقع من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الليبي فتح الله الزني وزير الشباب الليبي.

وتسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر اللجنة العليا المشتركة مع مصر، والتي تقام لأول مرة منذ 2009، إلى الاستفادة من مجهودات مصر في التنمية وإمكانية قيادة عمليات إعمار ليبيا، خاصة بعدما صرح سلامة الغويل وزير الشئون الاقتصادية الليبي، بشأن استحواذ مصر على 70% من عقود إعادة الإعمار.

ويزور رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، مصر هذه الأيام، لترأس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بعدما سبقه إلى القاهرة وفد بلاده الوزاري، للاجتماعي بالوزراء المصريين، بشأن تحضيرات اللجنة العليا، وسط توقعات ببدء جهود الإعمار في ليبيا بعد عقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا، المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل.