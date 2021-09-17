درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-9-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن درجات الحرارة اليوم الجمعة، وفق توقعات الخبراء، كما كشفت الهيئة عن حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

وتقدم «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية درجات الحرارة المتوقعة اليوم في كافة أنحاء الجمهورية، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 32 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 29 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 30 24

دمياط 29 22

الزقازيق 32 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 33 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 34 23

نخل 32 16

نويبع 33 24

طابا 33 22

كاترين 28 17

الطور 34 25

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 36 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 34 24

قنا 34 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

إدفو 36 25

أبو سمبل 36 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

حلايب 34 28

رأس حدربة 33 28

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة بنسبة 20%، كما يكون هناك شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق المتفرقة على فترات متقطعة.