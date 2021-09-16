درجات الحرارة اليوم الخميس 16-9-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن درجات الحرارة اليوم الخميس، وفق توقعات الخبراء، كما كشفت الهيئة عن حالة الطقس، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 32 22

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 29 23

طنطا 32 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 31 22

بلطيم 30 24

مطروح 28 22

السلوم 29 22

سيوة 31 22

بورسعيد 30 24

دمياط 28 22

الزقازيق 32 22

المنصورة 32 22

الإسماعيلية 32 22

السويس 32 23

العريش 29 23

رفح 29 22

رأس سدر 33 23

نخل 32 16

نويبع 33 24

طابا 33 22

كاترين 28 17

الطور 33 25

شرم الشيخ 35 28

الغردقة 35 27

مرسى علم 34 27

الفيوم 32 24

بني سويف 33 23

المنيا 33 24

أسيوط 33 23

سوهاج 34 24

قنا 34 24

الأقصر 35 25

أسوان 36 25

إدفو 35 25

أبو سمبل 35 25

الوادي الجديد 35 25

شلاتين 35 29

أبو رماد 35 28

رأس حدربة 33 28

حالة الطقس اليوم

أما عن حالة الطقس، فيرى الخبراء أن طقس اليوم، حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس ليلًا لطيفا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.