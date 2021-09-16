مصر تتعاقد مع ليبيا لتنفيذ طريق «أوباري - غاد»

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عددًا من بروتوكولات التعاون بين الحكومتين المصرية والليبية.

ووقعت مصر وليبيا عقد تنفيذ طريق «أوباري - غاد» بطول 360 كم بدولة ليبيا، حيث وقعه ائتلاف شركات مصرية مع جهاز تنفيذ مشروع المواصلات بدولة ليبيا.

وتستهدف أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية التي تعقد لأول مرة منذ 2009، تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وليبيا، في حين تأمل الحكومة الجديدة في ليبيا، أن يكون لمصر دور بارز في عملية إعادة إعمار البلاد بعد الاقتتال هناك.

ويزور الوفد الليبي الذي يضم وزارة الاقتصاد والتجارة، بمشاركة ممثلي وزارات المواصلات والإسكان والخارجية والتعاون الدولي والتخطيط والشئون الاقتصادية، والداخلية، والثقافة والتنمية المعرفية، والمالية، والخدمة المدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والزراعة والثروة البحرية والرياضة والعمل والتاهيل، وممثلي الشركة العامة للكهرباء، والشركة القابضة للاتصالات، منذ يوم أمس الأول، حيث عقدت رانيا المشاط وزيرة التضامن الاجتماعي، مع نظيرها الليبي سلامة الغويل اجتماعات أعمال تحضير الاجتماعات قبيل انعقاد اللجنة برئاسة وزراء البلدين.