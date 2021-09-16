منى زكي وأحمد حلمي.. سلسلة من المواقف الكوميدية (فيديو)

ما بين الحين والآخر تتصدر الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي محركات البحث على «جوجل»، خاصة أن الثنائي يتفاعلان بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ويجمع بينهما عدد من المواقف الكوميدية، نعرض أبرزها في التقرير التالي:

2- فيديو شهير، قام الفنان أحمد حلمي بتصويره لزوجته منى زكي مؤخراً، بعد ظهورها كضيفة مع الإعلامية إسعاد يونس، ولكنها تلعثمت خلال الحديث وطلبت من «حلمي» أن يمسح الفيديو، ولكنه قام بنشره على حسابه الشخصي «إنستجرام»، وعلق «محدش يقول لمنى إني نزلت الفيديو».

2- فيديو جديد، جمع بين الفنانة منى زكي وأحمد حلمي طُرح على منصة «تيك توك»، وعلق «حلمي» على الفيديو قائلاً، «إن شالله مش هيكون آخر فيديو لظاننا حبيشنا الموضوع أوي».

3- فيديو جديد جمع بين الفنان أحمد حلمي ومنى زكي، أثناء بقائه في المنزل بسبب الحظر الذي فُرض في وقت سابق بسبب تفشي فيروس كورونا، وظهر خلاله وهو يطبخ في المطبخ، وتدخلت مني معه في الفيديو، وعلق «حلمي» على الفيديو قائلاً، «يومياتي في الحظر».

مشاريع الفنان أحمد حلمي خلال الفترة المقبلة

ويستعد الفنان أحمد حلمي لتصوير فيلم «إكس»، خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على فريق العمل بالكامل، كما يعود للدراما بعد غياب حوالي 28 عامًا، منذ آخر أعماله الدرامية مسلسل «ناس ولاد ناس» عام 1993، وتلاها ظهور خاص في الجزء الأول من مسلسل «الجماعة»، وظهور خاص في مسلسل «الاختيار 2».