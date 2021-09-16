حظك اليوم برج الجدي الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن المرأة برج الجدي أنها حادة الطباع وصارمة في معظم قرارتها، لكن في الحقيقة هي حنونة للغاية، ولكنها تفقد التعبير عن حبها وخوفها و طريقة الصرامة هي وسيلتها الوحيدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي 16-9-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك للتطور ويعدك بتغيير إيجابي لكن تدريجيا وبنعومة.

حظك اليوم برج الجدي 16-9-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الأصدقاء تعدك بالفرح وتنظر إلى الجانب الإيجابي للأشياء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.