حظك اليوم برج القوس الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يحرص دائما على الابتعاد عن الحياة الروتينية، كما أنه يعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزلك الثاني وما زال الفلك ينصحك بالتحكم في نفقاتك والتصرّف بحذر ودقة في قرارات العمل.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

اليوم عليك أن تنتبه لأقوالك ولوقع كلماتك على الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 20 ديسمبر.