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محمود مسلم

حظك اليوم برج العقرب الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الخميس 16 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على الأشخاص المقربين منه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

تتحمل مسؤولياتك على أكمل وجه وتستطيع أن تتصرف بحكمة ومرونة.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم نحو إظهار دعمك لكل محتاج وتقترب من الجميع بلطف.

ومن أبزر مشاهير برج العقرب الفنانة لبلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 نوفمبر.

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