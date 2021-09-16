حظك اليوم برج الميزان الخميس 16-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على الموازنة بين جميع شئون حياته، سواء كانت الشخصية أو العلمية أو العملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في وضع معاكس ويطالبك الفلك بالتماسك والحذر، واصبر للغد.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تحكّم في غضبك وانفعالاتك إذا أردت أن تجمعك أوقات سعيدة بالأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.