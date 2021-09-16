لو بتخاف من الغاز.. أسعار السخانات الكهربائية قبل بدء الشتاء

عندما يقترب موعد فصل الشتاء، يبدأ الكثيرون في تجهيز سخان المياة الخاص بهم، وفي حالة اكتشافهم لتلف السخان، يبدأون في البحث عن أسعار سخانات المياه الكهربائية، ذات الإمكانيات المناسبة لهم، لاستخدامها طوال فترة الشتاء، حتى يستطيعون استخدام المياة الساخنة عندما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.

ويتخوف الكثيرون من استخدام سخانات الغاز عند الاستحمام، اعتقادا منهم أنها دائما ما تسبب الاختناق وتؤدي إلى الوفاة، ما يجعلهم يلجأون إلى استخدام سخانات الكهرباء.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، متوسط أسعار سخانات الكهرباء في الأسواق، للأشخاص الذين يخافون من استخدام سخانات الغاز استعدادا لفصل الشتاء، وفق جولة لمعرفة أسعار السخانات في معارض الأجهزة الكهربائية، كالتالي:

أسعار سخانات الكهرباء قبل فصل الشتاء

- سخان كهرباء 35 لتر: يتراوح متوسط سعر السخان الكهربائي 35 لتر بين 1700 و1900 جنيه.

- سخان كهربائي 45 لتر: يتراوح متوسط سعر السخان الكهربائي 45 لتر بين 1900 و2000 جنيه.

- سخان كهربائي 55 لتر: يتراوح متوسط سعر السخان الكهربائي 55 لتر بين 2000 و2200 جنيه.

- سخان كهربائي 65 لتر: يتراوح متوسط سعر السخان الكهربائي 65 لتر بين 2200 و2500 جنيه.

نصائح تساعدك على التحكم في استخدام السخان الكهربائي

- احرص على أن يكون مضبوط عند درجات الحرارة منخفضة؛ لأن الدرجات المرتفعه تتسبب في إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي ويزيد في استهلاك الكهرباء.

- يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

- يجب تجنب تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- عند شراء سخان جديد، يجب أن يحرص المشتري على شراء السخان عالي الكفاءة، والذي تتوافر به خاصية الموفر للكهرباء والمحتوي على ملصق كفاءة الطاقة «بطاقة كفاءة الطاقة».