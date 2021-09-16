«عشان ميتنصبش عليك».. كيف تتأكد من صحة بيانات رخصة السيارة المستعملة؟

يظل حلم امتلاك سيارة خاصة، من أكثر الأشياء التي يسعى محبي السيارات لتحقيقها، ويبدأ الأمر معهم في معظم الأحيان بشراء سيارة مستعملة من أحد الأشخاص، وفي تلك الحالة، يجب على المشتري، أن يتأكد من سلامة المستندات الخاصة بالسيارة حتى لا يتعرض لموقف شراء سيارة مسروقة، كما يجب أن يتأكد من سلامة بيانات رخصة السيارة، التي تم شراءها، والكشف عنها في الإدارة العامة لـ المرور.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة، وفق الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور، كالتالي:

خطوات التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة

وأتاحت الإدارة العامة للمرور، خدمة التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير مركبة إلكترونيا، من خلال موقع إدارة المرور، والتي جاءت كالتالي:

- يقوم المواطن الراغب في التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة إلكترونيا بالدخول على الموقع الرسمي للإدارة العامة للمرور من هنا.

- ثم بعد ذلك يتم الدخول على اللينك الخاص بالتأكد من صحة بيانات رخصة السيارة، أو الدخول إليه مباشرة من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الراغب في التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة بإدخال بعض البيانات الخاصة بمالك المركبة والتي تتضمن «نوع المالك، نوع إثبات الشخصية، الرقم القومي».

- ثم يتم إدخال بيانات الترخيص والتي تتضمن «رقم اللوحة، تاريخ إصدار الترخيص، تاريخ انتهاء الترخيص، المحافظة».

- ثم يقوم الراغب في التأكد من صحة بيانات رخصة تسيير المركبة بإدخال البيانات الخاصة بالمركبة والتي تتضمن «ماركة السيارة، سنة صنع المركبة، رقم الشاسية الخاص بالسيارة، رقم الماتور».

- ثم بعد ذلك يقوم المشتري بالضغط على «تأكيد»، ثم تظهر أمامه بيانات رخصة المركبة، ليقوم المستعلم بمقارنتها بالرخصة الخاصة بالسيارة والتي تسلمها من الشخص الذي قام ببيع السياة له.