الأدنى منذ 29 عاما.. انخفاض مبيعات السيارات فى ألمانيا خلال أغسطس

سجلت ألمانيا 193307 سيارات ركاب جديدة خلال شهر أغسطس، وكان هذا أقل بنسبة 23%، ما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي، وأقل رقم في أغسطس منذ عام 1992.

وفي الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، كانت الزيادة في التسجيلات الجديدة 2.5%، وتم تسجيل ما مجموعه 1.82 مليون سيارة جديدة، وظل سوق سيارات الركاب، أقل بنحو 16% من متوسط ​​10 سنوات منذ بداية العام.

وحقق المصنعون الدوليون حصة سوقية بلغت 43% في أغسطس (نفس الشهر من العام الماضي: 41%).

قال راينهارد زيربل، رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي السيارات (VDIK): "في النصف الأول من العام، كان سوق السيارات الألماني قادرًا على التعافي من الركود المرتبط بكورونا في العام السابق.

وجرى تسجيل انخفاضات كبيرة منذ منتصف العام، استمر الاتجاه السلبي في التسجيلات الجديدة دون رادع في أغسطس بعد يوليو الضعيف، وهذا نتيجة للاختناقات الحالية في الإنتاج، يستمر تراكم الطلبات في التطور بشكل إيجابي.

السيارات الكهربائية

وصلت حصة السيارات الكهربائية في سوق سيارات الركاب الإجمالي إلى مستوى جديد بلغ 28% في أغسطس (نفس الشهر من العام الماضي: 13%). وفقًا لأرقام الهيئة الفيدرالية للنقل بالسيارات (Kraftfahrtbundesamt) ، تم تسجيل حوالي 28900 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات (بالإضافة إلى 80%). بالإضافة إلى ذلك ، نزل حوالي 24500 سيارة هجينة جديدة (بالإضافة إلى 43%) إلى الشوارع.

انخفاض التسجيلات الخاصة الجديدة بنسبة 25%

وانخفضت التسجيلات الخاصة الجديدة بنسبة 25% إلى 71400 وحدة في أغسطس، وبشكل تراكمي، لا يزال سوق السيارات الخاصة متأخرًا بنسبة 6% عن العام السابق بعد ثمانية أشهر ولا يزال متخلفًا بشكل واضح عن التطور العام للسوق.

كما هو الحال في الأشهر السابقة، كان سوق المركبات التجارية في وضع أفضل من سوق سيارات الركاب، على الرغم من الانخفاض الكبير في التسجيلات الجديدة، في أغسطس انخفض بنسبة 12% إلى 25799 وحدة.

لكن كما في يوليو، نمت المركبات التجارية الثقيلة بشكل ملحوظ. على مدار العام حتى الآن، نما سوق المركبات التجارية بنسبة 13% تقريبًا ليصل إلى حوالي 240.000 مركبة جديدة، على عكس سوق سيارات الركاب، كانت عمليات تسجيل الشاحنات الجديدة أعلى بكثير من المتوسط ​​طويل الأجل.