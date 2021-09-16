«أطفال وكبار بلا مأوى» ينقذ عجوز مشرد بالإسكندرية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بإنقاذ مسن بلامأوى متواجد عند محطة قطار باكوس بالإسكندرية، وعلى الفور تحرك فريق أطفال وكبار بلامأوى بالإسكندرية، إذ تبين من خلال دراسة حالته الأولية أن المواطن ا.م.ح 90 عامًا، يعاني من ضعف بذاكرته ويردد بعض الكلام غير المفهوم.

وذكر أنه مواليد عام 1931، ولديه أبناء ولكن تركوه بالشارع، كما ذكر أنه كان يعمل بشركة للأصواف منذ زمن، إذ تتذكر الحالة كل ما هو قديم، وتنسي ما حدث معها فى الحاضر أو الوقت القريب.

عمل جلسة توعية للحالة

وقام الفريق بعمل جلسة توعية للحالة وعرضوا عليه الإيداع بدور رعاية لحمايته من مخاطر الشارع، إذ جرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

ونسق الفريق بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء، باصطحاب الحالة إلى مستشفى رأس التين العام، وتوقيع الكشف الطبي عليه، والانتهاء من كافة الإجراءات الطبية، وعمل أشعة واستلام تقرير طبي بالحالة، وبناء عليه جرى التنسيق مع الفريق المحلي وإيداعه بدار الهدايا للرجال، وسيقوم فريق إدارة الحالة بمتابعة حالة المواطن.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجًا قوميًا لحماية الأطفال والكبار من مخاطر الشارع من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب مختلف المحافظات ومؤسسات رعاية، جرى تطويرها بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.