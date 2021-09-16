والد الطفل رشيد يكشف آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بخلع في قدميه

عاشت أسرة الطفل رشيد، في توتر خلال الفترة الماضية، بعد تدهور الحالة الصحية للطفل رشيد، نتيجة إصابته بضمور العضلات الشوكية، واكتشاف وجود خلع في قدميه، وذلك بعد مرور مدة تتجاوز الشهر على تلقيه الحقنة المعالجة لضمور العضلات الشوكية.

أسباب خلع قدمي الطفل رشيد

وقال ياسر محمد، والد الطفل رشيد لجريدة «الوطن»، إنه جرى اكتشاف وجود خلع في قدميّ الطفل منذ 5 أيام، لافتا أنّ والدته اكتشفت الأمر، بسبب ابتلاع الطفل لنصف درهم أثناء لهوه ببعض ألعابه، فأسرعت بالتوجه إلى قسم الطوارئ بأحد المستشفيات في دبي، موضحًا أنّ الطفل رشيد بصحبة والدته في دبي، من أجل تلقي حقنة ضمور العضلات الشوكية.

الأشعة تكشف إصابة الطفل رشيد بخلع في مفصليين الفخذيين

واضاف محمد، أنّ الأطباء أجروا أشعة السينية «X-Ray» وأظهرت الأشعة، وجود خلع في المفصل الرابط بين الفخذ والحوض في القدم اليسرى واليمنى.

وحول نسبة الخلع في مفصل الطفل رشيد، أوضح والده، أنّ نسبة الخلع في المفصل الرابط بين الفخذ والحوض، 80% في قدم، وفي القدم الأخرى بنسبة 28%، وأنّ الأمر يحتاج لإجراء عملية جراحية في كل قدم أجل معالجة الأزمة.

حقنة ضمور العضلات تعطل إجراء عملية الخلع

وأشار والد الطفل رشيد، أن نجله لن يستطيع إجراء العملية المطلوبة، بسبب حصوله على حقنة ضمور العضلات، فلا يمكن أنّ يأخذ أي نوع مضاد حيوي، لأنه سيبطل مفعول الحقنة، وكأنه لم يأخذها من البداية، ما يضطرهم للانتظار وعدم إجراء العمليتان، موضحًا: «الدكاترة قالوا نستنى شوية يمكن الأمر يتحسن لوحده بنسبة بسيطة، على اعتبار إنه واخد حقنه بتقوى الأعصاب وتساعد على تحسن العضلات».

خلع قدم الطفل رشيد بسبب مادة الـSNA

وأكد ياسر محمد، والد الطفل رشيد، أنّ إصابة الطفل بخلع في مفصل الفخذ في قدميه الاثنين، ليس بسبب حادث أو سقوط أو ما شابه، موضحًا أنّ الإصابة حدثت بسبب مادة الـ«SNA»، وهي مادة مُسّهِّلة تستخرج من أوراق نبتة السّنامَكِّي، تُستخدم لتفريغ القولون قبل إجراء التصوير بالأشعة، ولتنشيط دفع محتوى القولون قبل إجراء التصوير بالأشعة ولتنشيط دفع محتوى القولون.