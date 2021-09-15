مفاجأة في حالة الطفل رشيد بعد حقنة ضمور العضلات: «ممكن يحتاج عمليتين»

تطور جديد شهدته الحالة الصحية للطفل رشيد المصاب بضمور العضلات الشوكية، بعد مرور أكثر من شهر على تلقيه الحقنة المعالجة للمرض، إذ لاقى الطفل دعمًا كبيرًا ومؤازرة خلال الأشهر الماضية، بعد إعلان أسرته تفاصيل مرضه النادر، الذي يعاني منه عدد من الأطفال في أعمار صغيرة.

مدة ظهور التحسن في حالة الطفل رشيد

وكشفت هدى بدر، والدة الطفل رشيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن الحالة الصحية لنجلها، بعد تلقيه حقنة ضمور العضلات الشوكية في 4 أغسطس الماضي في دبي، قائلة إنه على الرغم من تحسن حالة «رشيد»، إلا أن الأطباء أكدوا لهم أن التحسن الملحوظ سيظهر بعد فترة زمنية من تلقيه الجرعة، وتتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر.

أزمة جديدة في حالة«رشيد»

ومع استقرار حالة «رشيد»، اكتشفت الأسرة منذ 4 أيام، أزمة جديدة تواجه طفلهما، وهى خلع في قدميه الاثنتين، ما جعلهم يتوجهون إلى أطباء العظام، بحسب الأم، لافتة إلى أنهم أوقفوا العلاج الطبيعي لفترة لحين معرفة مستجدات خلع القدمين: «للأسف خدنا اتجاه تاني خالص، ياريت تدعوله بالشفاء».

لم تكن الأسرة على علم بمرض «رشيد» بضمور العضلات الشوكية في البداية، وهو الأمر الذي يحتاج منهم عدم تعرض الطفل للحركة، بسبب أن العضلات والأعصاب ضعيفة، وهو ما كانت تجهله الأسرة في البداية، بحسب والدته، لافتة إلى أن «رشيد» يعاني من خلع في القدمين.

الأم: «لو حالته متحسنتش بعد شهرين هيحتاج عمليتين»

وطلب أطباء العظام من أسرة «رشيد» إجراء أشعة سينية خاصة على القدمين، التي من المقرر إعادتها خلال شهرين، وفي حالة تحسن عضلات وأعصاب قدمي الطفل، يكون مؤشرًا إيجابيًا لإمكانية عودتها لشكلها الطبيعي، أما في حالة بقاء نتيجة الأشعة كما هي أو تدهورت عن السابق، لن يكون هناك بديل سوى إجراء جراحتين في القدم، مطالبة جميع الشعب المصري بالدعاء لطفلها، وتمني له الشفاء العاجل.

وكانت أسرة «رشيد» نشرت قصة مرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، ما لاقى تفاعلا وتعاطفًا كبيرًا وقتها مع حالته الصحية، وفتحت الأسرة بعدها حسابا بنكيا تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي؛ لجمع التبرعات لعلاج الطفل.