«الموسيقيين» تشطب مطربتين لتحريضهما على الفسق والفجور

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارا بالتعميم على كل الفروع ومتعهدي الحفلات والأفراح، بعدم التعامل مع مطربتين، بسبب عدم التزامهما بالتقاليد العامة.

إيقاف لميس محمد وفيفي محمد

ووزع فرع النقابة بمحافظة الغربية، على كل الفروع الأخرى، قرار بأن كلا من داليا مصطفى محمد يوسف، وفاطمة محمد جابر، الشهيرتين بـ لميس محمد وفيفي محمد مشطوبتان من جداول النقابة، لعدم التزامهما بالتقاليد العامة والمظهر اللائق، وظهورهما فى الحفلات بصورة تحرض على الفسق والفجور، وعدم احترام آداب وتقاليد المهنة.

من يحاول التعاون معهما يعرض نفسه للمسائلة القانونية

وهددت النقابة، بأن كل من يشغلهما أو يساعدهما على العمل، سيعرض نفسه للمسائلة القانونية.

وكانت النقابة، حذرت من قبل المطربات من ارتداء ملابس خارجة، وأوضح المستشار علاء عامر المستشار القانوني للنقابة، أن مهمة نقابة الموسيقيين تقتصر على مراقبة حصول المطربين على تصاريح الغناء، بالتنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورصد المخالفات المتعلقة بأي كلام خارج في كلمات الأغاني أو الحفلات، وذلك على غرار ما حدث في الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي.

جاءت تلك القرارات من فرع النقابة بعد قرارات النقابة الكبرى التى اتخذها الفنان الكبير هاني شاكر خلال الأيام الماضية ومنها سحب تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش وابتعاده عن الغناء تماما بالإضافة لايقاف مطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين.

كما قامت النقابة بمنع العمل بالفلاشات فى الحفلات الغنائية واجبار اى مطرب على اصطحاب فرقة غنائية مكونة من 8 افراد لكي يعزفون وينشدون معه اغنياته فى الحفلات، ومن المقرر انه ابتداء من اليوم يحظر ظهور اى مطرب بدون فرقة غنائية ومن سيخالف ذلك سيتم إيقاف تصريح الغناء الخاص به وتحويله للتحقيق من جانب النقابة لو كان عضو عاملا فى النقابة