«الموسيقيين» عن محاسبة هيفاء وهبي على «الهوت شورت»: ليست مهمتنا

كشف علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، عن موقف النقابة من ارتداء الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، «هوت شورت» في حفلها الغنائي الذي أقيم، قبل أسبوعين، بمدينة العلمين الجديدة، بعد إعلان طارق مرتضي، المستشار الإعلامي للنقابة، عن مناقشة المجلس لهذه الواقعة في اجتماعه الأخير.

وقال عامر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن نقابة المهن الموسيقية ليست الجهة المنوط بها محاسبة المطربين والمطربات على ملابسهم في الحفلات، لأن رصد مثل هذه الوقائع من صميم عمل شرطة الآداب، بحسب قوله.

وأوضح أن مهمة نقابة الموسيقيين تقتصر على مراقبة حصول المطربين على تصاريح الغناء، بالتنسيق مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورصد المخالفات المتعلقة بأي كلام خارج في كلمات الأغاني أو الحفلات، وذلك على غرار ما حدث في الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي.

«لو كنت» تجمع بين هيفاء وهبي وأكرم حسني

وغنت هيفاء وهبي في حفلها مع الفنان أكرم حسني أغنية «لو كنت» التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عبر موقع «يوتيوب»، حيث شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا من مختلف الأعمار والفئات، إذ قُسمت التذاكر على 3 فئات، أولها 750 جنيها وقوفا، و1000 جنيه للجلوس على طاولة خاصة و2500 جنيه للفرد على طاولات الـvip.

آخر أعمال هيفاء وهبي في الدراما التليفزيونية

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي كان بطولتها في مسلسل «أسود فاتح» الذي عُرض خارج السباق الرمضاني من العام الماضي، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، شريف سلامة، صبري فواز، معتصم النهار، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، ناصر سيف، نانسي صلاح، حسام الجندي وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج كريم العدل.