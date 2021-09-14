اجتماع بين «الموسيقيين» وجمعية المؤلفين والملحنين برعاية النقابات الفنية

حرص عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، على التدخل في الأزمة القائمة بين نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة الدكتور مدحت العدل، وذلك بحضور مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية.

وعلمت «الوطن» أنّ عمر عبد العزيز، عقد اجتماعًا اليوم، بحضور الفنان هاني شاكر وبعض من أعضاء مجلس النقابة، وكذلك الدكتور مدحت العدل، بشأن الوصول إلى حلول مُرضية للطرفين، دون الإخلال بالموارد المالية للجهتين، فضلًا عن ضرورة الحفاظ على حقوق الأعضاء.

شكوى إلى وزيرة الثقافة بسبب موقف نقابة الموسيقيين

وكانت الأزمة بين نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين قد تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية، إذ انتهت الأخيرة من إعداد مُذكرة للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لتعبر عن استياءها من موقف النقابة بعد رفضها تحصيل رسوم حق الأداء العلني.

وقالت جمعية المؤلفين والملحنين في المذكرة، إنّ التعميم الداخلي على كل الإدارات المعنية بضرورة إلزام المنتجين بتقديم ما يفيد سداد الرسم النسبي المقرر لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في حالة ما إذا كان الملحن أو المؤلف عضوا بها وفي كل الأحوال تقديم شهادة تفيد القيد بالجمعية من عدمه، لضمان حسن التطبيق، وكل ذلك في نطاق المصنفات الفنية السابق عرضها وتداولها أو إعادة نشرها».

«المؤلفين والملحنين»: تحصيل رسوم من متعهدي الحفلات يأتي وفقا للقانون

وأكدت جمعية المؤلفين والملحنين، أنّ تحصيل رسوم من متُعهدي الحفلات مقابل استغلال أغاني أعضاءها، يأتي استنادًا إلى صحيح القانون، حيث يحمي قانون العقوبات الصادر عام 1939 ومن بعده القانون رقم 354 لسنة 1954، حق المؤلف، ثم القانون رقم 82 لسنة 2002 لحقوق المؤلفين والملحنين في تحصيل حقوق الأداء العلني.