ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص في تزوير الأختام والمستندات الحكومية

تكثف أجهزة وزارة الداخلية، من جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزوير؛ لضبط الحالة الأمنية في الشارع المصري.

ضبط شخص ببطاقة مزورة

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للمرور، من ضبط «أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة»؛ لقيادته سيارة بدون رخصة تسيير، وقدم بطاقة تحقيق شخصية منسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية يشتبه في كونها مزورة عن طريق الاصطناع الكامل، وبالكشف عن السيارة المضبوطة تبين أنها مقيدة باسم زوجته، وبمناقشته اعترف بتحصله على البطاقة المشار إليها من «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية» مقابل مبلغ مالي.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام شخصين مقيمين بمحافظة القليوبية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير بطاقات تحقيق الشخصية المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية والمستندات الخاصة ببعض الجهات الحكومية وترويجها على المواطنين.

13 بطاقة تحقيق شخصية مزورة

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهمين، الأول حال تواجده بالمقهى ملكه وبحوزته بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية مزورة، والثانى بمسكنه وضبط بداخله على «150 خاتما لجهات وأشخاص مختلفة - 13 بطاقة تحقيق شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية – 35 محررا ومستندا رسميا منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة – 35 دفترا خاصا بإحدى الشركات يحتوى كل دفتر على 50 إيصالا خاصا بتحصيل غرامات – جهاز لاب توب ووحدة تخزين خارجية.

وبفحص محتويات الجهاز، تبين أنه يحتوى على العديد من الملفات بداخلها العديد من المحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة «معدة للطباعة – ماكينة تصنيع أختام – ماكينة تصنيع بطاقات تحقيق الشخصية – العديد من الصور الشخصية للمتهم – مبالغ مالية – هاتف محمول» يحتوى على العديد من المحادثات على موقع التواصل الاجتماعي «واتس ويب».

اعترافات المتهمين

بمواجهة المتهمين، اعترف الأول بقيامه بترويج بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة المزورة لراغبي شرائها، وأنه القائم باصطناعها وتزويرها، مضيفين أن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات مزاولة نشاطهما الإجرامى المؤثم، والأدوات والأختام لتزوير بطاقات تحقيق الشخصية والمحررات، والمادة المخدرة بقصد التعاطي.