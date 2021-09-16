ضبط تاجر مخدرات في دمياط بحوزته 1000 قرص مخدر وأسلحة نارية

تمكنت أجهزة الأمن في دمياط، من ضبط شخص بحوزته كمية من المواد المخدر وعدة أسلحة متنوعة، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، بقيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمياط، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

حيازة مخدرات بقصد الاتجار

وعقب التقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه حال قيادته إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته «بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة - 3 فرد محلي - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر الحشيش - 1000 قرص مخدر - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتفين للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.