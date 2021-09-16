في 24 ساعة.. ضبط 195 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات، خلال24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 189 قطعة سلاح ناري، بحوزة 155متهمًا، على النحو التالي:

19 بندقية آلية.

27 بندقية خرطوش.

12 طبنجة.

131 فردًا محليًا.

1002 طلقة مختلفة الأعيرة.

20 خزينة متنوعة.

213 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 86006 أحكام قضائية

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 86006 أحكام قضائية بإجمالي 5946 محكومًا عليهم.. وذلك على النحو التالي:

354 حكم جناية.

25573 حكم حبس جزئي.

4716 حكم حبس مستأنف.

43218 حكم غرامة.

12145 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 13 متهمًا، ارتكبوا 6 حوادث سرقة متنوعة.

ضبط 195 قضية مخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 195 قضية مخدرات، بإجمالي 213 متهمًا ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 37,175 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 12,740 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 6,647 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,115 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 902 جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 724 جراما.

كمية من مخدر الفودو وزنت 50 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 20 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 6 جراما.

2822 قرصا مخدرا.

ضبط 24 «بلطجي»

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 44 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 24 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 371 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 2 دراجة نارية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 27767 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.