تراجع أسعار الذهب 20 جنيها في الجرام لأسباب غير معلومة

قال الدكتور واصفي واصف، رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، إنّ أسعار الذهب في مصر، سجلت تراجعا ملحوظا اليوم من بداية التعاملات بمقدار 20 جنيها في الجرام الواحد، دون أسباب معلومة، أو واضحة، ليسجل بذلك أكبر تراجعا على مدار الأسبوع، حيث وصل سعر الأوقية إلى 1796 دولار، متراجعة بذلك 43 دولار، وهو ما يعادل 20 جنيه في الجرام عيار 21، الأكثر تداولاً بالسوق المصري.

وأوضح «واصف» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن أسعار الذهب لا تتأثر بتعاملات البنك المركزي، وأسعار الفائدة التي من المقرر صدورها اليوم، فهذا ينصب على قيمة الجنيه المصري، أما الذهب فيتأثر بالأسعار العالمية فقط.

توقعات بزيادة أسعار الذهب مرة أخرى

ولفت رئيس شعبة الذهب، إلى أنّه من المتوقع، أن تشهد أسعار الذهب، ارتفاعاً مجدداً خلال الأيام المقبلة، لتعود إلى ما كانت عليه في السابق قبل تراجعها، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً بالسوق المصري 770 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 24 المعروف بالذهب البندقي، 880 جنيها، أما الجرام عيار 18 فسجل 660 جنيهاً.

أسعار الذهب تتأثر بقيمة الدولار

وأضاف واصف، أنّ أسعار الذهب تتأثر بقيمة الدولار، والقرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الأمريكي، مؤكداً على أنها ليس لها علاقة بالإجتماع المقرر اليوم بالبنك المركزي والخاص بأسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، اليوم الخميس الموافق 16 سبتمبر، نحو 886.07 جنيه، و56.42 دولار أمريكي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال 775.33 جنيه، و49.37 دولار أمريكي، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال 664.57 جنيه، 42.32 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.