زحام على مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ

شهدت مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ، زحاما شديدا من قبل المسافرين أو راغبي السفر الذين توافداو منذ الصباح الباكر على المراكز الـ6 المخصصة لتطعيم راغبي السفر بلقاح كورونا، وسط تواجد مكثف لقوات الشرطة لتنظيم صفوف المواطنين.

توافد المواطنين على مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ

وشهد مكتب سيدي طلحة بعاصمة كفر الشيخ، زحاما كبيرا نظرا لاستقباله المواطنين من أكثر من مركز ما دفع المحافظ، اللواء جمال نور الدين، إلى مخاطبة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لزيادة عدد مكاتب ومنافذ تلقي لقاح كورونا للمسافرين أو الراغبين في السفر بعدما شهدت المراكز زحاما كبير في اليوم الأول وكذلك اليوم الجمعة.

اعتماد 6 مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ للمسافرين

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت عن اعتماد 6 مراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ للمسافرين أو راغبي السفر، بدأت عملها منذ أمس الخميس وسط إجراءات احترازية وامنية مشددة، وهي« مكتب سيدي طلحة بقسم أول كفر الشيخ، مكتب صحة قسم دسوق، مركز مطوبس، مركز فوه، مستشفى قلين المركزي وهو ايضا مخصص للمواطنين العادين، مركز سيدى سالم»، بالإضافة إلى 10 مراكز كاملة تستقبل المواطنين العاديين بشكل يومي منذ أشهر ممن قاموا بالتسجيل عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان والمخصص للتسجيل لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

اللقاحات بمراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ

وخصصت وزارة الصحة 3 أنواع من اللقاحات بمراكز تطعيم كورونا في محافظة كفر الشيخ، حيث خصصت لقاحي « سينوفارم واسترازينيكا» للمواطنين الذين يأخذون جرعتين، بينما خصصت لقاح«جونسون آند جونسون» أحادي الجرعة للمسافرين، فضلا عن إعطائهم شهادة معتمدة بنظام الـ «QR CODE»، وهو المعتمد لدى أغلبية الدول.