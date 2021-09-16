اللقاء الأخير بين «فتاة سيتي ستارز» وصديقتها.. مكالمة هاتفية كتبت كلمة النهاية

كانت «نيرة» جالسة برفقة زميلتها في كلية طب الأسنان «ميار»، داخل إحدى الكافيهات المتواجدة بمول سيتي ستارز، وكانت الأخيرة تشكو لصديقتها همها وتخبرها بأنها تفكر في الانتحار اليوم، الأمر الذي ظنته صديقتها مجرد مبالغة نتيجة حالة نفسية أصابتها، ولن تلبث إلا أن تنتهي، لكنها أبدا لم تتخيل أن الجملة ستتحول إلى حقيقة، وذلك بعد أن نفذت «ميار»، التي عرفت إعلاميًا باسم «فتاة سيتي ستارز» وعدها، وألقت بنفسها من الطابق السادس في المول.

تفاصيل اللقاء الأخير بين فتاة سيتي ستارز وصديقتها

كانت «ميار» تمر بحالة نفسية سيئة، فاتصلت على صديقتها كي تقابلها، واستجابت الأخيرة لها سريعًا، واتفقتا على الموعد والمكان، واختارت الضحية أن تجلس برفقة صديقتها في مول سيتي ستارز، بالقرب من منزلها، وبدأت تتحدث معها وتشكو لها سوء حالتها النفسية ومعاناتها من نوبة اكتئاب شديدة بسبب شعورها بالاضطهاد وسوء المعامة من قبل أهلها، ثم أنهت حديثها بإعلان رغبتها في الانتحار.

مكالمة هاتفية وراء انصراف صديقة فتاة سيتي ستارز

كانت «نيرة» صديقة فتاة سيتي ستارز، تخطط للبقاء معها، لكن القدر رتب خطواته، فقد تلقت الفتاة مكالمة هاتفية في حوالي الساعة الخامسة مساءً، وانصرفت بعدها تاركة صديقتها الحزينة مع أفكارها، التي ظلت تراودها وتدفعها نحو الانتحار حتى استجابت لها، وألقت بنفسها من الطابق السادس، لتسقط جثة هامدة، قبل نقلها لمستشفى رابعة العدوية.

فيديو يوثق لحظة انتحار فتاة سيتي ستارز

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة فتاة سيتي ستارز المنتحرة، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وكشفت التحريات أن الفتاة انتحرت أثناء تواجدها في الطابق السادس بمول سيتي ستارز، وتحفظت النيابة على فيديو مدته 37 ثانية وثق لحظة انتحار الفتاة بالمول.

والد فتاة سيتي ستارز: انتحرت علشان بمنعها من الخروج

واعترف والد فتاة سيتي ستارز المنتحرة، بأن سبب إقدام ابنته على الانتحار أنه كان يقوم بالتضييق عليها من الخروج مع أصحابها.