صديقة فتاة سيتي ستارز المنتحرة: «قالتلي أنا هنتحر النهاردة»

تواصل الجهات المختصة، التحقيق في واقعة، انتحار فتاة سيتى ستارز، عقب إلقاء نفسها من الطابق السادس بالمول، وهي الواقعة التي ضجت مواقع التوصل الاجتماعي، وتصدرت عناوين المواقع الإلكترونية.

وكشفت صديقتها وتدعى «نيرة»، 23 سنة، طالبة بكلية طب أسنان، مقيمة في القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة، في حياة فتاة سيتي ستارز المنتحرة وتدعى «ميار محمد» 23 سنة، طالبة في الفرقة الرابعة طب أسنان أيضًا، عن أنها تقابلت مع صديقتها قبل انتحارها، وكانت تجلس معها في إحدى الكافيهات بمول سيتى ستارز بمدينة نصر.

ميار انتحرت بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة

وأضافت صديقة فتاة سيتي ستارز المنتحرة، أن تلقت اتصالا من صديقتها «ميار» وتقابلت معها في كافية بالمول، في تمام الساعة الخامسة عصرا، وتبادل الاثنان اطراف الحديث، لافتة إلى أن صديقتها أخبرتها أنها تعاني من اكتئاب شديد بسبب الاضطهاد وسوء المعاملة من قبل أسرتها، وأنها غادرت وتركتها بمفردها في الكافية.

وأشارت طالبة طب أسنان، إلى أن فتاة المول أخبرتها أنها ستنتحر بسبب سوء المعاملة، قائله: «أنا هنتحر النهاردة».

تشريح جثة فتاة سيتى ستارز

وعقب الانتهاء من مناقشة صديقة الفتاة المنتحرة، أخطرت النيابة التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، وناظرت جثة الفتاة المنتحرة، وتحفظت القوات على الفيديو الذى رصد تفاصيل الواقعة، وتبين من خلال الفحص أن الفيديو مدته 37 ثانية.

وقررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.