«النزاهة والشفافية» تحدد قواعد التعاقدات والتوظيف بـ«مياه المنيا»

أصدرت إدارة «النزاهة والشفافية» بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا، بياناً مساء اليوم الخميس، حددت فيه الضوابط والقواعد المتبعة للتعاقدت والتعيينات التي تتم بالشركة.

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا إلى أن إجراءات النزاهة والشفافية المتبعة فيما يخص التعاقدات بالشركة تشمل ما يلي:

شروط التعيينات الجديدة بالشركة

1- يتم الإعلان عن أي تعيينات بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا من خلال الموقع الإلكتروني وصفحة الشركة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

2- يتم التقديم للتعاقدات أو التعيينات المعلن عنها من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.

3- يتم تشكيل لجنة لمراجعة كافة الأوراق والمستندات الخاصة بالمتقدمين.

4- يتم تحديد موعد الاختبار التحريري لمن تنطبق عليهم الشروط.

5- يتم تشكيل لجنة عليا للتوظيف من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لعمل المقابلات الشخصية للذين اجتازوا الاختبارات التحريرية وإرسال النتيجة للشركة.

6- يتم الإعلان النهائي عن النتائج بعد اعتمادها من اللجنة العليا للتوظيف.

7- الشركة غير مسؤولة عن أي أشخاص يتعاملون تحت أي مسمى مع المتقدمين، حيث أن كافة النتائج والبيانات والتنويهات يتم نشرها من خلال صفحة الشركة على «فيسبوك».

وأعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، في وقت سابق، تدشين الموقع الإلكتروني للشركة بشكله المطور الجديد، لتقديم الخدمات إلكترونياً، إضافة إلى توثيق صفحة الشركة على «فيسبوك»، وتفعيل قناة الشركة على «يوتيوب»، وذلك ضمن خطط الشركة لتحسين وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، في ظل التحول الرقمي.