ميكنة التعاقدات والمشتريات لمشروعات التنمية بالصعيد

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن بدء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا، فى التطبيق التجريبى للنظام الإلكترونى الجديد لإدارة عقود وإجراءات المشتريات للمشروعات التى يتم تنفيذها بالمحافظتين.

وقال «شعراوى» فى بيان اليوم، إن البرنامج يسعى لتحقيق عدد من الإصلاحات الهيكلية التخطيطية والمؤسسية والتنظيمية والإجرائية، لدعم وتطوير مجالات ونُظم عمل الإدارة المحلية من أجل تحقيق عملية التنمية المحلية الشاملة والمتكاملة، التى تم تطبيقها فى محافظتى سوهاج وقنا كنموذج يمكن تعميمه بباقى محافظات الصعيد، ويستهدف تطبيقها فى محافظتى المنيا وأسيوط فى الفترة المقبلة.

وأضاف «شعراوى» أن النظام الإلكترونى سيعمل على المتابعة الدقيقة لكل خطوات تنفيذ المشروعات بداية من إجراءات التعاقدات والمشتريات وانتهاءً بالتنفيذ الفعلى ومتابعة الربط بين المخصصات المالية التى يتم تحويلها إلى المقاولين ونسب التنفيذ الحقيقية بالموقع.

وتابع الوزير: يسهم النظام الإلكترونى فى متابعة إجراءات التعاقدات والمشتريات للمشروعات بمراحلها المختلفة، ويقوم باستخدامه جميع إدارات المشتريات فى المراكز ومديريات وشركات المرافق فى تخطيط وإدارة عمليات المناقصات والتعاقدات بكفاءة وفاعلية.