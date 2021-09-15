رئيس الوزراء: مياه الشرب تصل لـ98.5% من المصريين

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة للنهوض بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن المياه تصل لأكثر من 98.5% من عدد السكان.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته بملتقى بناة مصر بمشاركة وفود عربية وأفريقية، أن الـ1.5% من الشكان الذين لم تصلهم المياه، يتواجدون في أماكن نائية وغير مناسب وصول الشبكات إلى تلك المناطق، مؤكدًا أن هناك وسائل أخرى لوصول المياه لهم، «الدولة تركز على أن الكميات التي تصل لكل هؤلاء هي الكميات المناسبة والكافية ليهم، وجهد كبير بيتعمل في هذا الموضوع».

العام المقبل.. تغطية كافة المدن بالصرف الصحي

وتابع رئيس الوزراء: «أن قطاع الصرف الصحي كانت نسبة تغطيته في الريف المصري لا تتجاوز 11%، واليوم وصلنا لـ38%، ومع مشروع حياة كريمة نستهدف تغطية الريف المصري بالكامل، وسيتم الانتهاء العام المقبل من تغطية كافة المدن المصرية بهذه الخدمة الهامة».