السيسي: مصرون على استكمال منظومة الصرف الصحي في الريف خلال 3 سنوات فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن نسبة تغطية الصرف الصحي في ريف مصر كانت 12%، لكنها وصلت إلى 38%، أي يتبقى 62%، كان من الممكن أن تعمل الدولة المصرية على الانتهاء منها خلال 10 سنوات، مستطردًا: «إحنا مُصرِين إن شاء الله، إن خلال الـ3 سنوات يبقى مفيش إلا صرف صحي يليق بالمصريين».

حجم المدارس والمستشفيات والخدمات المحلية

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021: «الكلام ده أيضا ينطبق على حجم المدارس والمستشفيات والخدمات المحلية التي تقدم، وبقية الأنشطة التي تعتبر الدولة مسؤولة عنها داخل الـ4500 قرية».

المبادرات الرئاسية حققت تحسنا سريعا لقطاع الصحة

قال الدكتور خالد زكريا أمين المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021، إن القطاع الصحي في مصر شهد تحسنا في الأداء، حيث زاد متوسط العمر المتوقع منذ الولادة على مستوى الذكور والإناث، وهو ما يعكس الإطار العام لنظام الصحة، لافتا إلى أن التقرير رصد عدد المبادرات الصحية التي أطلقتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن قطاع الصحة لا يزال يعاني من مجموعة من القضايا الهيكلية والأمور التي تتطلب العمل، وبالتالي فإن هذه المبادرات تعاملت بشكل سريع معها، وكان «فيروس سي» أحد هذه القضايا، وارتفعت نسب الشفاء وانخفضت التكلفة على المريض، منوها إلى أن الزيادة في معدلات التنمية البشرية في مصر مستمرة، وانتقلت مصر إلى الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهو مؤشر أساسي يعكس الجوانب الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الجوانب المتعلقة بالدخل القومي والمواطنين.

تناقص مؤشرات التسرب من التعليم

الدكتور خالد زكريا أكد تحسن مؤشرات الإتاحة والمخرجات فيما يتعلق بقطاع التعليم في مصر، موضحا أن هناك تناقص مؤشرات التسرب من التعليم مقابل زيادة معدلات الانتقال من مرحلة تعليمية إلى أخرى، وكذا الأمر بالنسبة لمؤشرات القيد، كما تلاشت الفجوة النوعية التي كانت موجودة بين البنين والبنات، كما جرى البدء في التعامل مع الفجوات الجغرافية والمكانية التي كانت تتعامل مع مناطق ومناطق أخرى من الحضر والريف.