مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021- 2022.. تعرف عليها

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنه سيتم إتاحة وفتح تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الثانية 2021، للتنسيق الموحد للجامعات الخاصة عبر الموقع الإلكتروني، بعد إعلان نتيجة امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة 2021، موضحا أنه يمكن لكل طالب يرغب في الالتحاق بالجامعات الخاصة الاطلاع على مصاريف الكليات، أثناء تسجيل الرغبات، وكذلك طرق السداد لها والدفعات المقررة. ويبحث المئات من الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة عن مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021 - 2022، وكذلك البحث عن مصاريف بعض الجامعات الأخرى، أملا منهم في الالتحاق بإحدى الجامعات.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021- 2022 بالجنيه المصري

وعن مصاريف جامعة الكندية 2021 - 2022، أوضحت الجامعة أنه يمكن للطلاب المقبولين، دفع المصروفات عن طريق الإيداع والحسابات البنكية التي وفرتها الجامعة لطلابها بمختلف الكليات، مؤكدة أنه وفقا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا توجد أي اختبارات قبول للطلاب.

وتستعرض الوطن في النقاط التالية مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021 - 2022، كالتالي:

- مصاريف كلية طب الفم والأسنان: 165 ألف جنيه في العام الدراسي 2021 - 2022.

- مصاريف كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه في العام الدراسي.

مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2021- 2022: تسدد عبر حساب بنكي

- مصاريف كلية علاج طبيعي: 80 ألف جنيه.

مصاريف كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال: 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام «إنجليزي»: 45 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الإعلام «عربي»: 40 ألف جنيه في العام الدراسي.

- مصاريف كلية اللغات والترجمة: 40 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسب: 50 ألف جنيه في العام الدراسي.

- مصاريف كلية التصميم والفنون الإبداعية: 55 ألف جنيه.