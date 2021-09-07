بعد تخفيض الحد الأدنى.. مصاريف الكليات في الجامعات الخاصة

يعتبر هذا العام، استثنائيا لطلاب الشهادة الثانوية العامة، بعد تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، أو الأهلية، مما أتاح الفرصة أمام الكثير من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع مناسب، الدخول إلى الجامعات الخاصة، لذلك تزداد عمليات البحث عن مصروفات أبرز الجامعات الخاصة في مصر.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها موقع جريدة «الوطن»، للقراء على مدار الساعة، نقدم مصاريف الكليات في الجامعات الخاصة، بعد تخفيض الحد الأدنى للقبول بتنسيق الجامعات 2021، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لكل جامعة خاصة، في التقرير التالي..

جامعة النهضة

كلية الطب 185 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 99 ألف جنيه.

كلية طب الفم والأسنان 127 ألف جنيه.

كلية الهندسة 58 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب 37 ألفاً و950 جنيهًا.

كلية التسويق وإدارة الأعمال إنجليزي 37 ألفا و950 جنيها.

كلية التسويق وإدارة الأعمال «عربي» 23 ألفا و900 جنيه.

كلية الإعلام والعلاقات العامة 37 ألفا و950 جنيها.

كلية العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

جامعة 6 أكتوبر

كلية الطب والجراحة 125 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 100 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 85 ألف جنيه، ولتخصص الصيدلة الإكلينيكية نحو 95 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 70 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية 40 ألف جنيه.

كلية الهندسة 60 ألف جنيه.

كلية الفنون التطبيقية 40 ألف جنيه.

كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 35 ألف جنيه.

كلية الإعلام وفنون الاتصال 17 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والإدارة 35 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 30 ألفا للغة الإنجليزية، و25 ألفا بباقي الأقسام.

كلية التربية أقسام (رياض الأطفال، تربية خاصة، علم نفس)، 20 ألف جنيه.

كلية تربية أقسام (إنجليزي، حاسب آلي، عربي، ألماني)، 25 ألف جنيه.

كلية التمريض 25 ألف جنيه.

كلية السياحة وإدارة الفنادق 20 ألف جنيه.

جامعة الأهرام الكندية

كلية طب الفم والأسنان 105 آلاف جنيه للطالب المصري، (10 آلاف دولار للوافدين العرب والأجانب).

كلية الصيدلة 82 ألف جنيه للطالب المصري، (8000 دولار للوافدين).

كلية العلاج الطبيعي 80 ألف جنيه، (8000 دولار للوافدين).

كلية الهندسة 55 ألف جنيه، (5300 دولار للوافدين).

كلية التصميم والفنون الإبداعية 55 ألف جنيه للطالب المصري، (6000 دولار للوافدين).

كلية علوم الحاسبات والمعلومات 48 ألف جنيه، (4200 دولار للوافدين).

كلية الإعلام باللغة الإنجليزية 45 ألف جنيه للطالب المصري، (4000 دولار للوافدين).

كلية الإعلام عربي 40 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال 45 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 40 ألف جنيه.

جامعة مصر الدولية

كلية الألسن 66 ألفا و500 جنيه

كلية إدارة الأعمال 92 ألف جنيه

كلية الصيدلة 102 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 152 ألف جنيه

كلية علوم الحاسب الآلي 72 ألفا و200 جنيه

كلية الإعلام 92 ألف جنيه

الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات

كلية الطب البشري: 120 ألف جنيه

كلية الصيدلة PharmD 80 ألف جنيه

الصيدلة الإكلينيكية 85 ألف جنيه

كلية الهندسة 46 ألف جنيه

كلية الإدارة 42 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء والاصطناعي 36 ألف جنيه

كلية طب الفم والأسنان 90 ألف جنيه

جامعة المستقبل

كلية طب الفم والأسنان 137 ألف جنيه.

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 106 آلاف جنيه.

كلية الهندسة والتكنولوجيا 65 ألف جنيه.

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 57 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 52 ألف جنيه.

كلية التجارة وإدارة الأعمال 57 ألف جنيه.

جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

كلية الطب البشري 189 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 145 ألف جنيه.

كلية الصيدلة pharm D 105 ألاف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية 112 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 89 ألف جنيه.

كلية الهندسة 55 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال 40 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 48 ألف جنيه.

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

كلية الطب البشرى 120 ألف جنيه.

كلية طب وجراحة والفم والأسنان 94 ألف جنيه.

كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي 72 ألف جنيه

كلية العلاج الطبيعي 65 ألف جنيه.

كلية التكنولوجيا الحيوية 55 ألف جنيه.

كلية العلوم التطبيقية 36 ألف جنيه.

كلية التربية 16 ألف جنيه.

كلية الآثار والإرشاد السياحي 18 ألف جنيه.

كلية الإدارة والاقتصاد شعبة عربي 30 ألف جنيه.

شعبة إنجليزي 30 ألف جنيه.

كلية اللغات والترجمة 24 ألف جنيه.

كلية الإعلام شعبة عربي 32 ألف جنيه، شعبة إنجليزي 32 ألف جنيه.